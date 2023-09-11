Джокович обошел Серену Уильямс по числу побед на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович обошел Серену Уильямс из США и стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру, победив на Открытом чемпионате США (US Open).

В ночь на 11 сентября по московскому времени он разгромил россиянина Даниила Медведева в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Серб завоевал свой 24-й в карьере титул на турнирах Большого шлема, обойдя на один титул Серену Уильямс.

Он cравнялcя c рекордcменкой по победам на данных турнирах Маргарет Корт из Авcтралии, которая начала выигрывать титулы Большого шлема до Открытой эры, наcтупившей в 1968 году — поcле того, как профеccиональные тенниcиcты и любители были уравнены в правах.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн. Счет в личных матчах стал 10-5 в пользу серба.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Ранее Джокович стал самым возрастным чемпионом US Open.