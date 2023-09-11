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Тарасова о фигуристке Губановой: о вчерашнем дне не нужно говорить

Тренер Тарасова призвала не вспоминать о Губановой, выигравшей Lombardia Trophy

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у представляющей Грузию фигуристки Анастасии Губановой хороший уровень. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«У Губановой хороший уровень, побеждает в соревнованиях. Поздравляю Анастасию и ее тренеров с победой. Но она уже давно выступает за Грузию, о вчерашнем дне не нужно говорить», — сказала Тарасова.

9 сентября 20-летняя спортсменка стала победительницей престижного турнира Lombardia Trophy — 2023. По сумме двух программ уроженка Тольятти набрала 185,60 балла, опередив на 0,15 балла представительницу Японии Хану Йошиду. Бронзовую награду выиграла кореянка Ким Чхэ Ен.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

На чемпионате Европы 2023 года Губанова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании, набрав за две программы 199,91 балла. На прошедшем мировом первенстве она заняла 14-е место, получив в общей сумме 184,92 балла.

Лучшим достижением Губановой на уровне чемпионатов России является шестое место в сезоне-2017/18. В том же сезоне Анастасия стала четвертой на первенстве России среди юниоров. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Губанова стала 11-й в женском одиночном катании.

Ранее Тарасова ответила на вопрос о работе комментатором в новом сезоне.

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