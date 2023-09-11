Джокович разгромил Медведева в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

В полуфинале турнира в Нью-Йорке Медведев победил первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Джокович оказался сильнее представителя США Бена Шелтона.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, обыграв в трех партиях именно Джоковича.

36-летний серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, в четвертый раз ему покорился US Open.

Счет в личных матчах Медведева с Джоковичем стал 10-5 в пользу серба.

Ранее американка теннисистка заплакала после победы на US Open.