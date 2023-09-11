Стало известно, какой песней встретили сборную России в Катаре

Сборная России по футболу заселилась в один из отелей Дохи, где их встретили сотрудники отеля арабским кофе и исполнением композиции «Дорога дальняя». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч Катар — Россия состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб». Начало в 13:00 по московскому времени.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стал известен состав сборной России на матч с Катаром.