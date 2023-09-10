Звонарева проиграла парный финал US Open — 2023

Российская теннисистка Вера Звонарева, выступавшая на Открытом чемпионате США (US Open — 2023) в паре с немкой Лаурой Зигемунд, уступили в финале женского парного разряда канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлиф.

Встреча прошла на корте «Артур Эш» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:7 (9:11), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. По ходу встречи Звонарева и Зигемунд реализовали один брейк-пойнт и допустили пять двойных ошибок. На счету Дабровски и Рутлифф — три реализованных брейк-пойнта, две подачи навылет и две двойные ошибки. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

10 сентября в 23:00 начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. В 2021 году эти теннисисты уже встречались US Open, победу в той игре одержал Медведев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-вторая ракетка мира рассказала, что надломило Карлоса Алькараса в матче с Даниилом Медведевым.