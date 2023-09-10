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Гимнастка Попова назвала имя самой любимой фигуристки

Гимнастка Попова назвала Щербакову любимой фигуристкой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике Анна Попова в интервью «Матч ТВ» заявила, что в свободное время следит за соревнованиями по спортивной гимнастике и фигурному катанию.

Попова заявила, что ее любимой фигуристкой является олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

«С Аней Щербаковой я дружу и знаю, как тяжело ей далась подготовка к Олимпийским играм, знаю ее истории. Это моя самая любимая фигуристка, мне она очень нравится.

Из девочек в спортивной гимнастике мне нравятся Вика Листунова и Ангелина Мельникова, а из мужчин, конечно, Никита Нагорный», — заявила Попова.

Анна Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о работе комментатором в новом сезоне.

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