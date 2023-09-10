Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан обыграл Северную Ирландию и вернулся в зону прямого попадания на Евро-2024

Казахстан обыграл Северную Ирландию в отборочном матче Евро-2024

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Сборная Казахстана в матче шестого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года обыграла сборную Северной Ирландии.

Встреча прошла в Астане на «Астана Арене» и завершилась победой подопечных Михаила Адиева с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 27-й минуте игры оформил 21-летний нападающий «Актобе» Максим Самородов, ему ассистировал 30-летний защитник «Астаны» Абзал Бейсебеков.

После этой игры Казахстан набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку в таблице группы Н, дающее право прямого попадания на континентальное первенство, которое пройдет в будущем году в Германии.

В следующем матче казахстанцы сыграют в гостях против сборной Дании, игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Североирландская сборная после шести матчей имеет в активе три очка.

Лидирует в группе сборная Финляндии, в ее активе 12 очков и одна игра в запасе.

Ранее Александр Мостовой заявил о бесполезности обучения на тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях