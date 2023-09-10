Казахстан обыграл Северную Ирландию и вернулся в зону прямого попадания на Евро-2024

Сборная Казахстана в матче шестого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года обыграла сборную Северной Ирландии.

Встреча прошла в Астане на «Астана Арене» и завершилась победой подопечных Михаила Адиева с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 27-й минуте игры оформил 21-летний нападающий «Актобе» Максим Самородов, ему ассистировал 30-летний защитник «Астаны» Абзал Бейсебеков.

После этой игры Казахстан набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку в таблице группы Н, дающее право прямого попадания на континентальное первенство, которое пройдет в будущем году в Германии.



В следующем матче казахстанцы сыграют в гостях против сборной Дании, игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Североирландская сборная после шести матчей имеет в активе три очка.

Лидирует в группе сборная Финляндии, в ее активе 12 очков и одна игра в запасе.

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