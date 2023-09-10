Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Катаром

Сборная России по футболу опубликовала в Telegram-канале список игроков, которые отправились в Катар для проведения товарищеского матча.

Вратари: Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун, Матвей Сафонов.

Защитники: Сергей Волков, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Артем Макарчук, Дмитрий Скопинцев, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Данил Глебов, Александр Головин, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Иван Обляков, Даниил Фомин, Александр Юшин.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Федор Чалов.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России по футболу назвала состав на второй матч с Египтом.