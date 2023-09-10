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Экс-вторая ракетка мира: никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом

Теннисистка Пивоварова: никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом

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REUTERS/Shannon Stapleton

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что была удивлена победой Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open.

«Никто не ожидал победы Даниила, все ставили на Карлоса. Счет 2-0 по сетам в пользу Медведева уже в начале матча меня очень удивил. Это дало огромное преимущество Даниилу, чтобы в итоге одержать победу.

Медведев втянул соперника в свою игру: были долгие розыгрыши, и даже укороченные удары не получались у Алькараса. За счет этого Даниил смог добиться преимущества в этом матче», — сказала Пивоварова.

Медведев победил Алькараса, который является первой ракеткой мира, со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

В финале российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем. Матч состоится на центральном корте имени Артура Эша 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

Ранее Шарапова одним словом отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open.

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