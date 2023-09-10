Экс-вторая ракетка мира оценила физическую форму Медведева перед финалом US Open против Джоковича

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Даниил Медведев подходит в хороших физических кондициях к финальному матчу US Open против Новака Джоковича. Россиянин сыграл на турнире на один час больше, чем серб, и в полуфинале одолел в четырех сетах первую ракетку мира Карлоса Алькараса, в то время как Джокович в трех сетах справился с 47-м номером рейтинга Беном Шелтоном.

«Матч против Карлоса Алькараса показал нам, что Даниил находится в хорошей физической форме, и здоровье не мешает ему (россиянин победил со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. — «Газета.Ru»). Как я говорила перед матчем против Алькараса, здоровье станет решающим фактором.

Если бы Медведев чувствовал себя плохо и пользовался медицинскими тайм-аутами, то шансов на успех было бы немного, потому что физическая подготовка Алькараса была на высоком уровне. Слава богу, что здоровье Даниилу не помешало. Надеюсь, это не станет решающим фактором и в матче против Новака.

Что касается количества сыгранных матчей и проведенных на корте часов, то думаю, это не играет большой роли. Важнее здоровье и климатические условия. На последнем матче против Алькараса на стадионе закрывали крышу, и Даниилу было уже полегче», — сказала Пивоварова.

Финал US Open — 2023 состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

Ранее экс-вторая ракетка мира назвала три качества Медведева, которые помогут победить Джоковича на US Open.