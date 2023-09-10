Боец UFC Макгрегор: этот дурачок Волкановски не может быть лучшим в мире

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсети X заявил что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски не может быть лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий.

«Этот дурачок Волкановски никак не может быть лучшим бойцом вне зависимости от категории. Это просто глупо. Я бы быстро расправился с ним. Чисто и точно. Читаемый. Уязвимый. Мне нравится, что у него есть титул, но когда-нибудь мы должны подраться, чтобы выявить величайшего полулегковеса в истории», — написал Макгрегор.

На счету Волкановски 26 побед в 28 поединках. За это время он проиграл лишь дважды.

Напомним, что 12 февраля россиянин Ислаам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее Махачев ответил Волкановски на обвинения в уклонении от реванша.