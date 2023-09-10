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Гауфф заявила, что перед игрой с Соболенко до часу ночи говорила по телефону с парнем

Теннисистка Гауфф: перед игрой с Соболенко до часу ночи говорила по телефону с парнем

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Reuters

Американская теннисистка Кори Гауфф на пресс-конференции заявила, что перед игрой с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко ночью говорила по телефону со своим молодым человеком.

«Вчера начала грезить, но позвонила своему парню и сказала ему, что мы будем разговаривать до тех пор, пока не пора будет ложиться. Мы болтали до часу ночи, потом я пошла спать», — сказала Гауфф.

Встреча между Соболенко и Гауфф, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши. 19-летняя американка начала карьеру в 2018 году. Свой первый турнир Гауфф выиграла в 2019 году, обыграв в Линце Викторию Остапенко из Латвии.

Ранее Соболенко заявила, что выпьет в честь того, что она стала первой ракеткой мира.

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