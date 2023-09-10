Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава UFC о появлении Емельяненко в видеоигре: мы заплатили ему неприличную сумму денег

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал появление Федора Емельяненко в видеоигре

close
100%
РИА Новости

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции высказался о появлении Федора Емельяненко в видеоигре UFC 5.

«Летал ли я на остров, чтобы получить разрешение использовать образ Федора в игре UFC 5? Ха-ха-ха, нет, мне этого делать не нужно было. Но да, Федор будет в игре. Как мне это удалось? Даже не знаю, думаю, он сам хочет быть в этой игре, или же мы заплатили ему неприличную сумму денег. Не знаю, может и то, и другое», — сказал Уайт.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее стало известно, почему Емельяненко покинул пост главы Союза ММА.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях