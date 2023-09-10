Глава UFC о появлении Емельяненко в видеоигре: мы заплатили ему неприличную сумму денег

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции высказался о появлении Федора Емельяненко в видеоигре UFC 5.

«Летал ли я на остров, чтобы получить разрешение использовать образ Федора в игре UFC 5? Ха-ха-ха, нет, мне этого делать не нужно было. Но да, Федор будет в игре. Как мне это удалось? Даже не знаю, думаю, он сам хочет быть в этой игре, или же мы заплатили ему неприличную сумму денег. Не знаю, может и то, и другое», — сказал Уайт.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее стало известно, почему Емельяненко покинул пост главы Союза ММА.