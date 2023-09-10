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Стало известно имя нового чемпиона UFC в среднем весе

Стрикленд одолел Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе

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Louis Grasse/Global Look Press

На турнире UFC 293, который прошел в Австралии, Шон Стрикленд в главном бою вечера одолел Исраэля Адесанью, отобрав у него пояс чемпиона в среднем весе.

Поединок подлился все пять раундов и закончился единогласным решением судей.

На турнире UFC 287 Аденсанья отправил в нокаут Алекса Перерйру и вернул себе титул. Стрикленд на турнире UFC on ESPN 48 во втором раунде одолел немца Абусупьяна Магомедова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

В со-главном бою россиянин Александр Волков одолел Тая Туиваса.

Волков имел преимущество на протяжении всего поединка. За минуту до конца второго раунда Волков вышел на удушающий прием, заставив своего соперника сдаться.

В ночь на 11 марта 2023 года Волков на турнире UFC Fight Night 221 встретился с представителем Молдавии Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету российского бойца после этого успеха 36 побед, из них 24 — нокаутом, и десять поражений.

Ранее Майк Тайсон назвал величайшего бойца ММА в истории.

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