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Российский боец Волков одолел Туивасу на турнире UFC 293

Российский боец Александр Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/volkov_alex

Российский боец Александр Волков одолел представителя Австралии Тая Туиваса в со-главном поединке турнира UFC 293.

Волков имел преимущество на протяжении всего поединка. За минуту до конца второго раунда Волков вышел на удушающий прием, заставив своего соперника сдаться.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В ночь на 11 марта 2023 года Волков на турнире UFC Fight Night 221 встретился с представителем Молдавии Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету российского бойца после этого успеха 36 побед, из них 24 — нокаутом, и десять поражений. Волков занимает седьмое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Туиваса расположился в этом рейтинге на строчку выше. Свой последний поединок он провел против еще одного представителя России — Сергея Павловича. Бой завершился поражением австралийского бойца в первом раунде. Всего на его счету за всю карьеру 14 побед и пять поражений.

Ранее Волков объяснил, почему уехал в США.

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