Тренер сборной России рассказал о целях команды

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос о целях национальной команды, отметив, что футболисты должны собираться и играть, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас окно, когда собираются все сборные мира. Нам тоже нужно играть, нужно собираться. Футбол всегда жил, жив и будет жить», — сказал Онопко.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Катара.