Российская теннисистка стала победительницей US Open

Российская теннисистка Анастасия Гурьева вместе с румынкой Марой Гае стала победительницей парного US Open среди юниоров, обыграв японок Сару Саито и Нанаки Сато.

Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась со счетом 1:6, 7:5, 10:8.

Интересно, что Гурьева и Гае провели два матча за день. В полуфинале российско-румынская пара обыграла японок Хаю Киносита и Вакана Сонобе.

Это уже второй триумф россиянок на US Open за день. Уроженка Москвы Анна Данилина вместе с представителем Финляндии Харри Хелиеваарой выиграла Открытый чемпионат США в миксте.

10 сентября в 23:00 мск начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. Медведев уже обыгрывал Джоковича в финале US Open. Это произошло в 2021 году.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до стартов.

Ранее Арина Соболенко проиграла Кори Гауфф в финале US Open.