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Фигуристка Самоделкина сделала селфи в идеальном шпагате

Фигуристка Самоделкина опубликовала фото в шпагате после тренировки

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Телеграм-канал «Sofya Samodelkina»

Российская фигуристка Софья Самоделкина в своих социальных сетях опубликовала фотографию после тренировочного занятия.

Спортсменка растянулась в шпагате и сделала селфи.

«В конце полного рабочего дня, еще 40 минут на беговой дорожке! Уставшая», — написала фигуристка в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В прошлом сезоне на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела нежную фотосессию.

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