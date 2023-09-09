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Черчесов назвал Мостового гением

Тренер Черчесов назвал Мостового гением на футбольном поле и за его пределами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный тренер столичного «Спартака» в выставочном матче против сборной мира Станислав Черчесов перед игрой в беседе с Юрием Семиным вспомнил о том, как Александр Мостовой перешел в лиссабонскую «Бенфику». Слова Черчесова передает Sport24.

Юрий Семин вместе с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой возглавляет сборную мира.

«Палыч, в свое время мы поехали на турнир в Германию. Мостовой был в автобусе, пока мы были в гостинице. На утро он был в «Бенфике». Гений на поле и за его пределами! Парень способный», — заявил Черчесов.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В декабре 1991 года он подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», где провел два неполных сезона.

Матч «Спартака» против легенд сборной мира проходит в эти минуты на «Открытие банк Арене». В данный момент продолжается первый тайм, счет 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел предложил петербургскому клубу приобрести еще 30 бразильцев.

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