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Стала известна причина экстренной операции тренера «Пари НН» Юрана

Telegram-канал «Мутко против»: Юрана прооперировали из-за камней в почках

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Причиной экстренной операции главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана стали камни в почках. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, специалист вызвал скорую помощь еще 6 сентября, тогда он почувствовал недомогание. Но после осмотра наставник «Пари НН» отказался от госпитализации.

На следующий день состояние тренера ухудшилось. В итоге он отправился в одну из частных клиник в Москве, там его прооперировали. После операции Юран сообщил, что уже чувствует себя хорошо.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, сменив на этом посту Артема Горлова. Он сумел сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) — в стыковых матчах нижегородцы обыграли московскую «Родину».

После семи туров РПЛ «Пари НН» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. В последнем матче подопечные Юрана одержали победу над казанским «Рубином». 15 сентября «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России.

Ранее в «Пари НН» рассказали о состоянии Юрана.

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