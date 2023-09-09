Карпин заявил, что молодые футболисты должны совершить ошибки

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, говоря о большом количестве иностранных защитников в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил, что не каждый тренер будет доверять молодым игрокам, когда есть возможность подписать более опытного иностранного футболиста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На позиции центрального защитника важна стабильность, а с молодыми игроками стабильность — утопия. Они все равно должны свои ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник — то это проблема», — заявил Карпин.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее известный тренер объяснил, почему доволен ничьей в матче России и Египта.