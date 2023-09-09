36-летний Джокович ответил, когда собирается завершить карьеру

36-летний сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович на пресс-конференции после выхода в финал Открытого чемпионата США (US Open) заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

«Возраст — это просто число. И я даже не хочу думать о завершении карьеры, пока нахожусь в топе. Я просто не вижу причин. Наверное, я задумаюсь об этом, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов». Тогда я, наверное, скажу, что пора уходить», — заявил он.

В полуфинале US Open Джокович в трех сетах обыграл американца Бена Шелтона.

Джокович — вторая ракетка мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, на его счету 39 выигранных турниров. 23 раза сербский теннисист выигрывал турниры Большого шлема. Трижды он становился победителем Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Карлос Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Джокович установил мировой рекорд.