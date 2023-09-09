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Ветеран ЦСКА рассказал, реально ли определить уровень сборной России

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил о несыгранности в сборной России

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин, говоря о товарищеском матче национальной российской команды и олимпийской сборной Египта, заявил, что первом тайме у российских игроков чувствовалась несыгранность, а также ответил на вопрос, можно ли сейчас определить уровень российской сборной перед игрой с Катаром. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Почти невозможно. Еще ведь непонятно, кто будет играть [с Катаром]. Вызвали много футболистов. Поэтому будет несыгранность. Только за счет индивидуального мастерства можно чего-то добиться», — заявил Масалитин.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее известный тренер объяснил, почему доволен ничьей в матче России и Египта.

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