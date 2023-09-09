Известный тренер объяснил, почему доволен ничьей в матче России и Египта

Российский тренер Валерий Непомнящий после матча сборной России с олимпийской командой Египта заявил, что важной целью главного тренера национальной российской команды Валерия Карпина стала оценка перспектив футболистов, которые были вызваны на сбор. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я удовлетворен тем, что этот матч состоялся. Удовлетворен тем, что в составе нашей команды сыграли исполнители, которые олицетворяют завтра и послезавтра российского футбола. Это была не национальная сборная на данный момент, а команда на перспективу», — заявил Непомнящий.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин назвал смешной цель выиграть поединок с Катаром.