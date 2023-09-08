Головин рассказал, что мотивирует его играть за сборную

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что он с детства мечтал играть за национальную команду, передает «Спорт-Экспресс».

«Я с детства об этом мечтал. Даже сейчас любой игрок хочет играть за сборную. Даже у нас не самые топовые соперники, все равно ты хочешь играть и побеждать. Это никуда не делось», — сказал Головин.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Челси» предрек российскому футболу долгую изоляцию.