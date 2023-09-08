Карпин рассказал, в каком случае не уехал бы из России в Испанию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не уехал бы в Испанию, когда был игроком, если бы в России платили в два раза больше, передает «Чемпионат».

«Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным. Попробовать другой чемпионат? Это решение каждой личности», — сказал Карпин.

В 1994 году Карпин перешел из московского «Спартака» в испанский «Реал Сосьедад». В Испании он также выступал за «Валенсию» и «Сельту». В составе «Реала Сосьедад» он стал серебряным призером чемпионата Испании сезона-2002/03.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Ранее ветеран ЦСКА оценил работу Карпина в игре России и Египта.