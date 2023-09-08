Карпин: думаете, мы в своем поколении были за Сталина?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме в национальной команде, передает «Чемпионат».

«Патриотизм у молодых игроков? Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то в меньшей», — сказал Карпин.

7 сентября Россия сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Вечеслав Колосков назвал цель матча сборной России с Египтом.