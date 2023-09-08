Бывшая жена Погребняка раскрыла подробности развода с футболистом

Бывшая жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка Мария Шаталова сообщила об официальном разводе с футболистом. Ее слова приводит kp.ru.

«Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать», — заявила Шаталова.

Она также уточнила, что не собирается менять фамилию, поскольку при замужестве не брала фамилию Павла.

«Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова», — подчеркнула она.

Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, у экс-супругов трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Ранее Шаталова призналась, что стала чаще себя хвалить после развода.