В Австралии жестоко избили знаменитого теннисиста

Знаменитый австралийский теннисист, бывшая 17-я ракетка мира Бернард Томич был избит неизвестными в Австралии. Об этом сообщает ABC.

Издание обнародовало видеозапись, на которой двое мужчин наносят ему удары. Инцидент произошел в тату-салоне в городе Голд-Кост. Томич пытался защититься от ударов, пока его били руками и ногами. При этом один из нападавших призывал спортсмена: «вставай, пес».

«Пока ни у кого нет подробной информации о том, когда это случилось», — заявил представитель полиции. Уточняется также, что никакой жалобы от теннисиста не поступало, потому расследование не проводится.

Накануне Томич завершил выступление на «челленджере» в турецком Стамбуле. В 1/8 финала он со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8) уступил теннисисту из Доминиканы Нику Хардту.

30-летний Бернард Томич — австралийский теннисист хорватского происхождения. В его активе четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде, также он дважды выигрывал юниорские турниры Большого шлема. Экс-вторая ракетка мира среди юниоров. Его наивысшим достижением в рейтинге АТР было 17-е место, в настоящее время он занимает 292-ю строчку.

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