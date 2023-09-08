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В «Пари НН» рассказали о состоянии прооперированного тренера Юрана

Глава совета директоров «Пари НН» Кондратов рассказал о состоянии тренера Юрана

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Сергей Юран был экстренно прооперирован. Слова Кондратова передает «Матч ТВ».

«Диагноз может только он сказать, не совсем правильно будет мне комментировать это. Сейчас уже все хорошо. Очень надеемся, что на «Динамо» мы увидим его на скамейке. Сейчас он отдыхает», — сказал Кондратов.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, сменив на этом посту Артема Горлова. Он сумел сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) — в стыковых матчах нижегородцы обыграли «Родину».

После семи туров «Пари НН» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 10 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над казанским «Рубином». 15 сентября подопечные Юрана сыграют с «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что здоровью Сергея Юрана ничего не угрожает.

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