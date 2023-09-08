В России поддержали идею создать спортивный аналог Пушкинской карты

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT высказался в поддержку идеи депутата нижней палаты парламента Яны Лантратовой создать аналог Пушкинской карты, предназначенный для оплаты расходов на спорт социально незащищенных групп россиян.

«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодежи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — подчеркнул парламентарий.

По замыслу Лантратовой, карта будет предназначаться малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет. Как и Пушкинская карта, она будет пополняться ежегодно за счет государственных средств. Тратить их можно будет на оплату занятий в спортивных секциях и покупку инвентаря.

В конце августа Лантратова выступила с инициативой установить для социально незащищенных категорий студентов стипендию не ниже прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительные выходные для многодетных родителей.