Белорусская теннисистка Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей США Мждисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, закончилась со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5). Игра продолжалась 2 часа 32 минуты.

В финальном матче Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая в матче 1/2 финала оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.

В четвертьфинале US Open Соболенко победила россиянку Дарью Касаткину. Соболенко без особых проблем взяла верх над соперницей из России — 6:1, 6:3. Касаткина стала единственной россиянкой, дошедшей до этой стадии, после ее поражения российских теннисисток в женской одиночной сетке US Open не осталось.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $6,6 млн.

Ранее сообщалось, что Соболенко получила замечание от арбитра за мат и разбитую ракетку в полуфинале US Open.