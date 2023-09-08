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Российский тренер рассказал, чем его поразил владелец «Краснодара» Галицкий

Экс-тренер «Сочи» Гаранин заявил, что Галицкий поразил его футбольными вопросами

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тренер «Сочи» и красноярского «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о диалоге с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Поразило, как Cергей Николаевич разбираетcя в cтандартах, задает футбольные вопроcы. Например, почему игрок cтоит на ближней штанге, а не в другом меcте. В общем, cпрашивал вещи, которые могут даже профеccионального тренера заcтавить задуматьcя.

Галицкий — это, конечно, глыба, которая выстроила такую сумасшедшую пирамиду, как «Краснодар». Надежную, крепкую, которая стоит на ногах и при всех сложностях дает результат», — сказал Гаранин.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 17 очков после семи матчей и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Владимира Ивича в гостях сыграют с грозненским «Ахматом» (16 сентября).

Ранее Олег Тиньков заявил, что Сергей Галицкий бредит.

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