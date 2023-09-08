Футболисты «Торпедо» хотят встретиться с президентом клуба из-за решений тренера

Футболисты московского «Торпедо» в полном составе намерены встретиться с президентом клуба Ярославом Савиным из-за отстранений от работы с командой. Об этом сообщает Legalbet.

В минувшем сезоне по инициативе главного тренера черно-белых Жозепа Клотета команду покинули Илья Кутепов, Юрий Журавлев и Равиль Нетфуллин. В нынешнем розыгрыше Первой лиги от работы с командой был отстранен 18-летний полузащитник Руслан Червяков, который перешел в клуб в августе и провел два матча.

7 сентября стало известно, что защитники Артем Самсонов и Евгений Шляков были выведены из состава без объяснения причин. Отмечается, что футболисты остались недовольны этим решением и теперь планируют идти к президенту команды общаться на тему происходящего в клубе и дальнейшей работы наставника Жозепа Клотета.

«Торпедо» после восьми туров Первой лиги набрало 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче московский клуб на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном» (11 сентября).

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