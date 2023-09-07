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Легенда ЦСКА назвал главный негативный момент у сборной России в матче с Египтом

Экс-игрок Пономарев назвал негативный момент у сборной России в игре с Египтом

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что остался недоволен манерой игры сборной России против олимпийской сборной Египта, состоявшейся 7 сентября в Суэце.

По его словам, наши футболисты слишком часто были вынуждены цеплять оппонентов за футболку.

«Мне не понравилась грязная игра с нашей стороны. Хватали соперников все время то за майку, то за плечо, лишь бы остановить их. Это никуда не годится. Здесь надо провести большую работу, воспитать футболистов так, чтобы они сначала думали и не занимались этими грязными делами. А чтобы эти грязные дела не делать, нужно опережать противника или занимать соответствующую позицию на поле. Очень много было этих неприятных моментов у нас. Надо поплотнее в обороне действовать, не давать себя обыгрывать в своей штрафной площадке», — заявил Пономарев.

Игра олимпийской сборной Египта и России завершилась результативной ничьей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Владимир Пономарев похвалил сборную России за матч против Египта.

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