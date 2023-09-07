Глава Федерации фехтования России: Загитова сказала, что будет у нас худеть

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов выразил благоданость фигуристке Алине Загитовой, которая побывала в Центре фехтования в Подмосковье, передает РИА Новости.

«Ей интересно, наши спортсмены ее тоже увидели. Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть», — сказал Мамедов.

Помимо золота Игр, которое Загитова завоевала в 2018 году, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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