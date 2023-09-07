Появилось видео смертельной аварии с юными велосипедистками

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал видео ДТП в Ленинградской области, в которой погибли две девочки-велосипедистки.

«На записи видно, как в повороте грузовик внезапно смещается вправо и буквально сминает машину сопровождения и велосипедисток», — говорится в подписи к видео.

7 сентября водитель «КамАЗа» наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек.

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ранее сообщил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Ранее депутат Дмитрий Свищев взял на контроль ситуацию со смертельным ДТП велосипедисток.