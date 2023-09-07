Иностранный экс-футболист «Динамо» возмутился отстранением России от турниров

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак заявил, что решение об отстранении российских клубов и сборной от международных турниров является несправедливым, передает Metaratings.

«Иностранцы не перестали переезжать в Россию и играть в футбол. Господа, если Россия открыта ко всем гражданам Европы, то почему вы не даете ей играть?» — сказал Батак.

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год. Игровую карьеру он закончил в 2012 году, выступая за казахстанский «Тобол», после чего начал тренерскую карьеру. В 2023 году он покинул пост наставника сербской «Войводины».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матч с Египтом.