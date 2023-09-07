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После смертельного ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело

После ДТП с велосипедистками завели уголовное дело о небезопасных услугах

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МЧС России

После ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли две девочки-велосипедистки, завели уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

В сообщении говорится, что уголовное дело заведено по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Также было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Водитель «КамАЗа» наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». Трагедия произошла 7 сентября в Ленинградской области.

тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП. Об этом сообщил главный тренер национальной команды по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян

После ДТП глава Федерации Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

Ранее адвокат назвал срок, который грозит сбившему двух велосипедисток водителю «КамАЗа».

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