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В комитете Госдумы взяли на контроль ситуацию со смертельным ДТП велосипедисток

Депутат Свищев взял на контроль ситуацию со смертельным ДТП велосипедисток

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Комитет Госдумы по спорту взял на контроль ситуацию со смертельным ДТП велосипедисток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Дмитрия Свищева.

«Комитет берет под контроль данную ситуацию. Необходимо провести тщательное расследование произошедшего. Выяснить, действительно ли тренер не имел разрешение на проведение тренировки», — сказал Свищев.

Трагедия произошла коло 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия». За рулем грузовика был 31-летний водитель. В результате ДТП две девочки погибли на месте, семь спортсменок и их тренер получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Ранее сообщалось, что водитель фуры, который влетел в колонну велосипедисток, оказался гражданином страны ближнего зарубежья.

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