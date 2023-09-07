В МИД РФ обвинили англосаксов и НАТО в извращении мирового спорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о намерении Международного паралимпийского комитета (IPC) навсегда остановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР), передает «Спорт-Экспресс».

«Англосаксы и натовцы извратили олимпийское движение. Сначала начали вводить неспортивные правила и требования. Потом заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировали. Им не нужен нормальный спорт, они начали вводить гендерное мракобесие. Я понимаю тех, кто считает, что уже нет Олимпизма в его прежних формах», — сказала Захарова.

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея IPC. В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр. При этом глава ПКР Павел Рожков сообщил, что IPC готовится пожизненно приостановить членство российской организации.

Ранее юрист сообщила, что российские паралимпийцы смогут оспорить пожизненное отстранение.