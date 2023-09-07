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Экс-вторая ракетка мира: сложно представить, как Медведев может победить Алькараса на US Open

Теннисистка Пивоварова считает, что у Медведева мало шансов против Алькараса

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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Медведеву будет крайне сложно добиться успеха в этом противостоянии.

«После того, как я посмотрела матч Рублева и Медведева, мне очень сложно представить, что может показать Даня против Алькараса и как он может победить, потому что физическая готовность Карлоса — на совершенно другом уровне. Он справляется с этими климатическими условиями намного лучше, чем Медведев. Это, мне кажется, будет решающий фактор в следующем матче. Если Даня не сможет привести себя в чувство, ему будет очень сложно играть против Алькараса. Шансов немного. Они, конечно, есть, Даня здорово играет, но в связи с такими условиями у Карлоса будет очень большое преимущество», — считает Пивоварова.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым. Даниил взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова назвала нечеловеческими климатические условия на US Open.

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