Экс-вторая ракетка мира: сложно представить, как Медведев может победить Алькараса на US Open

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Медведеву будет крайне сложно добиться успеха в этом противостоянии.

«После того, как я посмотрела матч Рублева и Медведева, мне очень сложно представить, что может показать Даня против Алькараса и как он может победить, потому что физическая готовность Карлоса — на совершенно другом уровне. Он справляется с этими климатическими условиями намного лучше, чем Медведев. Это, мне кажется, будет решающий фактор в следующем матче. Если Даня не сможет привести себя в чувство, ему будет очень сложно играть против Алькараса. Шансов немного. Они, конечно, есть, Даня здорово играет, но в связи с такими условиями у Карлоса будет очень большое преимущество», — считает Пивоварова.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым. Даниил взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова назвала нечеловеческими климатические условия на US Open.