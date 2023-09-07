Экс-вторая ракетка мира объяснила, чего не хватило Рублеву в матче с Медведевым

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила игру россиянина Андрея Рублева против соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Рублеву не хватило терпения и физической готовности для равной борьбы.

«Рублев отыгрывал матчболы, но все это было на таком волоске, что казалось, что даже если он отыграет все матчболы и выиграет этот гейм, еще на два гейма его не хватит. Они оба уже еле стояли на ногах, и у Рублева не было терпения и сил бороться дальше. Он был настолько изможденный, что подавал двойные, и было видно, что он плохо тело контролирует. Ему просто не хватило физических возможностей и терпения преодолеть такие суровые климатические условия и стабильную игру Дани.

Да, в третьем сете он сделал несколько брейков, а потом, к сожалению, снова проигрывал свою подачу достаточно легко. Было много невынужденных ошибок. Обидно, потому что он боролся на подаче Медведева, а потом на своей допустил простые ошибки. Видимо, не хватило ему выдержки играть ровно весь матч, чтобы взять у Дани хотя бы сет», — считает Пивоварова.

Медведев одержал победу над Рублевым в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. При этом в заключительном гейме Андрей сумел отыграть четыре матчбола, но все же не смог перевернуть ход встречи. В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом, который, в свою очередь, выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова заявила, что впечатлена игрой Медведева с Рублевым.