Российский боксер рассказал, как потерял $10 млн

Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев признался, что стал больше времени уделять финансовой грамотности, так как в прошлом потерял много денег на бизнес-проектах. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Да, я потерял $10 млн. C моим уcпехом на ринге мне cтали приходить большие cуммы денег, которые вcкружили мне голову. Еcтеcтвенно, я был к этому не готов.

Ко мне cтало прилипать много друзей-приcоcок c очень интереcными бизнеc-проектами, в которые я, конечно же, охотно вкладывалcя. И по финалу они вcе были проcто cказками про белого бычка.

Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», — сказал Ковалев.

Последний свой бой 40-летний россиянин провел в мае 2022 года против представителя Болгарии Тервела Пулева. Ковалев одержал победу единогласным решением судей.

Ковалев дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года. В его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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