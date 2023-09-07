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Кафельников: нет смысла жаловаться на жару, Медведев и Алькарас будут в одних условиях

Теннисист Кафельников считает, что нет смысла жаловаться на жару на US Open

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Dylan Martinez/Reuters

Самый титулованный российский теннисист, чемпион Олимпийских игр в Сиднее — 2002 в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о климатических условиях на Открытом чемпионате США. В беседе с «Газетой.Ru» он, в частности, подчеркнул, что в полуфинале турнира россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас будут играть друг с другом в одинаковых условиях.

«Медведев и Алькарас будут играть в одинаковых условиях. Поэтому сетовать на то, что так плохо и некомфортно, нет смысла. Это теннис. В Австралии тоже при большой жаре играют, и ничего страшного. Жаловаться можно, но кому от этого легче», — сказал Кафельников.

Многие теннисисты, в том числе Медведев, выражали недовольство некомфортными погодными условиями на US Open — 2023. Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым. Даниил взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Кафельников назвал фаворита в матче Медведева и Алькараса.

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