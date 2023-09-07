Кафельников назвал фаворита в матче Медведева с Алькарасом

Прославленный российский теннисист, олимпийский чемпион-2002 Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В беседе с «Газетой.Ru» Кафельников назвал Алькараса фаворитом, но выразил надежду, что Медведев сможет навязать оппоненту борьбу.

«Матч будет, безусловно, интересный. Но Алькарас защищает титул — он прошлогодний чемпион. В Нью-Йорке он играет так же хорошо, как Даниил, если не лучше, так что Алькарас — безусловный фаворит этого матча. А как будет на деле, посмотрим. Конечно, хотелось бы хорошей, интригующей игры, чтобы не было три сета в одну сторону. Надеюсь, Даниил даст бой, и мы все получим удовольствие от матча», — сказал Кафельников.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым. Даниил взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Кафельников призвал не осуждать российских спортсменов, меняющих гражданство.