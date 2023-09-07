Майк Тайсон назвал величайшего бойца ММА в истории

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон на YouTube-канале Complex назвал величайшего, по его мнению, бойца смешанного стиля (ММА) в истории.

«Мне многие нравятcя… Джон Джонc, Хабиб, на подходе много новых парней… Но я должен выбрать Джон Джонcа из-за вcех трудноcтей, через которые он прошел, но cумел оcтатьcя чемпионом», — заявил Тайcон.

В данный момент Джонс возглавляет рейтинг тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) наряду с россиянином Сергеем Павловичем и французом Сирилом Ганом.

В марте Джонс одержал победу над Ганом в поединке за титул UFC в тяжелом весе. Бой прошел в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285. Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием. Победа над Ганом стала для него 27-й в карьере при одном поражении.

Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего на его счету 29 побед в 29 профессиональных поединках.

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