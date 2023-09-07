Министр спорта Украины: верю, что россияне могут сами отказаться от участия в ОИ-2024

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил надежду, что российские атлеты не примут участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Его слова передает ua.tribuna.com.

«Мы делаем все, чтобы их не было. Я верю, что они могут сами отказаться. Потому что многие спортсмены, которые, они считают, что они сильные, не получат лицензии. В командах они вообще не будут участвовать, а они привыкли быть лучшими. А здесь их нет, флага нет, никаких символик. Кто это? Что это за спортсмены?» — сказал Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что в ведомстве есть понимание того, что отечественные спортсмены пропустят соревнования в большинстве видов спорта на Олимпийских играх 2024 года.