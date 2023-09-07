Роналду заявил, что его родной чемпионат Португалии превращается в цирк

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что лига Саудовской Аравии превосходит по уровню чемпионат Португалии. Слова португальского форварда передает Record.

«Недавно я открыл газету — почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не про футбол. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас — плохие новости. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет.

Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь — нет. Я считаю, что саудовская лига лучше чемпионата Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», — сказал Роналду.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Ранее Роналду признался, что знал о планах саудитов подписать много звездных игроков.