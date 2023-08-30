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Агент Денисова и Фомина отреагировал на информацию об интересе к игрокам от французского топ-клуба

Агент Маньяков: не слышал об интересе к футболистам Денисова и Фомина из Франции

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РИА Новости

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Даниила Денисова и полузащитника столичного «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал новость журналиста Ивана Карпова о том, что игроками интересуется французский топ-клуб, передает «Спорт-Экспресс».

«Впервые слышу, ерунда», — сказал Маньяков.

Денисов является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых он выступает с 2020 года. Фомин перешел в «Динамо» в 2020 году из «Уфы».

Матч «Спартак» — «Динамо», который прошел 29 августа в рамках Кубка России, завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Динамо» занимает второе место, набрав четыре балла.

Ранее иностранный футболист выразил удивление от уровня РПЛ.

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